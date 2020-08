Summer School di Ayni volontariato internazionale

Riaprono le iscrizioni per l’unica Summer School interamente online dedicata al volontariato internazionale

La Summer School di Ayni Cooperazione prevede un periodo di formazione al volontariato internazionale , una fase di co-progettazione delle attività ed infine l’applicazione di ciò che è stato appreso e pianificato attraverso un periodo di volontariato online al servizio di organizzazioni non-profit locali in Africa, Asia o America Latina.

I principi fondanti del nostro lavoro sono la partecipazione e la valorizzazione delle competenze individuali attraverso il lavoro di gruppo. Con la Summer School, i partecipanti non solo imparano a conoscere il mondo del volontariato, della cooperazione e dell’interculturalità, ma hanno l’ opportunità unica di mettersi in gioco e di collaborare con enti che vivono in prima linea la lotta alla povertà, all’esclusione e alla discriminazione.

Ovviamente, con l’assistenza di Ayni Cooperazione!

I nove studenti della prima Summer School, conclusa con successo la parte formativa, sono stati assegnati a diverse associazioni in Uganda, Tanzania, Nepal e Kenya . Il loro sostegno consiste in:

– attività di budgeting a fundraising

– scrittura di progetti e proposte di finanziamento

– comunicazione e strategie social

– didattica online per ragazzi dai 6 ai 15 anni

Il lavoro dei volontari è di grande importanza per le associazioni in questione, le quali al momento si confrontano con una diminuzione importante delle donazioni, un aumento delle richieste di aiuto da parte di una popolazione in piena crisi socioeconomica e la chiusura di alcuni servizi pubblici tra cui le scuole.

La Summer School riapre quindi per coinvolgere, formare e coordinare altri volontari. Possiamo assicurare che tutti i partecipanti, oltre ad aiutare, avranno l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio professionale ed umano con un’esperienza che cambia la vita!

Per ulteriori informazioni : 3248196889