Dopo il successo dei primi due giorni e le foto ne sono la testimonianza, prosegue anche nel weekend lo street food d’autore nel Piazzale Carristi d’Italia a Genova Quinto.

Organizzato da Aici grazie al Civ Quinto al mare, pone il cibo da strada in qualità di protagonista delle giornate della festa.

In piazzale Carristi d’Italia, in un colorato e dinamico villaggio, per ancora due giorni il 30 aprile e il 1 maggio, il Civ Genova Quinto porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana.

Il “cibo da strada” fatto da operatori selezionati che rappresentano la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici come dessert.

Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare!

La photo gallery

Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza con la “partecipazione” della birra artigianale italiana e belga.

Accanto allo street food numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico grazie a professionisti del settore con intrattenimento per grandi e piccini e allietamento musicale serale con dj Perugin.

Insomma, lo street food, l’animazione per i bambini, l’allietamento musicale in piazza: gli ingredienti ci sono tutti per un weekend davvero imperdibile.