Successo per il saggio di Danzastudio Varazze. “E ora…Danziamo”: tre serate di spettacolo nel Teatro Don Bosco della cittadina.

Il palco del Teatro Don Bosco di Varazze ha brillantemente ospitato le tre serate di “E ora…Danziamo”, il riuscito saggio di inizio o fine anno accademico (non è il momento di formalizzarci) organizzato dal 21 al 23 giugno 2021 da Danzastudio Varazze, per ritornare a fare danzare nuovamente gli allievi tutti insieme difronte al pubblico.

Per insegnanti e allievi tutti di Danzastudio Varazze, gli ultimi due sono stati anni difficili che rimarranno indelebili nella loro mente; ma, come dice Giovanna Badano, la sempre superattiva e determinata ballerina, coreografa e Direttrice della storica scuola varazzina: «Ci siamo adattati e abbiamo rispettato le chiusure imposte alla nostra categoria ma, non ci siamo arresi mai. E proprio rispettando le norme e i protocolli di sicurezza abbiamo continuato a danzare e danzare in modo differente, prima in modalità online e poi in presenza all’aperto.»

Per tanto, ciò premesso, non è difficile immaginare quale emozionante attesa, hanno vissuto quanti coinvolti nelle tre serate di “E ora…Danziamo”: il saggio di “Inizio” Anno Accademico, anche se in realtà la data di riapertura è praticamente coincisa con il mese normalmente dedicato alla conclusione dei corsi.

Tre serate divise per classi e corsi, in modo tale da poter rispettare le restrizioni imposte dall’attuale situazione epidemiologica e, nel contempo, consentire a tutti gli allievi di potersi esibire e al pubblico interessato di poterli seguire e applaudire.

Ed ecco gli spettacoli offerti dagli allievi di Danzastudio ai presenti nelle tre serate di saggio, con il commento (a caldo) di Giovanna Badano:

– Lunedì 21 sono andati in scena i corsi di Propedeutico Classico, Hip Junior, Avanzato Classico e Jazz, Tappers e Hip Hop Academy.

«Prima serata.

È stato davvero emozionante essere INSIEME nuovamente sul palco e rivedere il pubblico!!! Bravissimi i piccoli del Propedeutico Classico e Hip Junior, bravissime le ragazze dell’Avanzato di Classico e Jazz e Tappers, bravissimi i ragazzi dell’Hip Hop Academy. Anche se con qualche piccolo “intoppo” sull’andamento della serata, sono soddisfatta di come hanno danzato ed è questo l’importante! Siamo stati INSIEME e abbiamo Danzato. A domani sera per la seconda.»

– Martedì 22 è stata la volta dell’Elementare Classico e Jazz, Medio Classico e Jazz, Tip Tap e Tappers, Hip Hop Kids e Danse Amateur.

«Seconda serata.

Questa sera è filato tutto più lineare. Sempre belle emozioni e TUTTI bravissimi! Grazie e ci vediamo domani sera per la terza e ultima parte.»

– Mercoledì 23 si sono esibite le più piccine della scuola la Predanza, l’Avanzato di Classico e Jazz, Hip Hop Academy, Danse Amateur e Tappers.

«”E ora…DanziAmo” è terminato.

Dolcissime e bravissime le piccole ballerine e super tutti gli altri corsi che durante questo Saggio di “Inizio” Anno Accademico si sono esibiti più volte … e poi loro, il gruppo originale dei The Tappers (meno uno, Luca (l’adorato figlio – ndr), perché ormai è diventato “sardo”) che mi ha fatto una sorpresa emozionante.

Tante avventure insieme, tanti consensi e premi ottenuti (un 2017 strepitoso) ma, soprattutto la Vostra Amicizia che va al di là del gruppo di ballerini. Grazie a voi che ci seguite e supportate e un grande grazie a tutti gli allievi, insegnanti, genitori di Danzastudio Varazze, che non si ferma davanti a nulla!

Non siamo qui per ricominciare a danzare, ma per danzare SEMPRE INSIEME. Grazie Gianni per averci dato la possibilità di esibirci in un bel Teatro a Varazze, la nostra bella e accogliente Varazze.»

Alla fine della terza e ultima serata di questo inedito saggio di inizio o fine anno accademico, al momento dei ringraziamenti, il signor Gianni Way, anima e cuore pulsante del Teatro Don Bosco Varazze, è salito sul palco ed ha invitato Giovanna Badano ad accomodarsi in platea, sulle poltrone in prima fila, per una sorpresa.

«Momento emozionante, un pochino di ansia e curiosità – ci confida Giovanna – Ebbene, il sipario si è aperto e … i Tappers originali (quelli con l’adorato figlio – ndr) erano pronti per regalarmi “All for the best”, balletto che ha preso tutti i premi possibili ovunque siamo stati! Ma che belli, che bravi! Che ragazzi meravigliosi!»

Meravigliosa sei tu cara Giovanna, che con le tue capacità professionali e doti di umanità, sei riuscita a coinvolgere e trasmettere passione a più generazioni di varazzini e non solo. Brava, anzi Bravissima

Tutti i corsi della scuola Danzastudio Varazze hanno salutato questo Anno Accademico, sotto la guida dei loro insegnanti Federica Valle per Hip Junior, Angelo Lupi per Hip Hop Kids e Academy e Giovanna Badano per il Classico, Jazz e Tip Tap, Quest’ultimo corso anche con la collaborazione di Luca Cerati.

«Sono felice di avere potuto collaborare con Gianni Way, direttore del Teatro Don Bosco Varazze – dice la Badano – che mi ha dato la disponibilità della sala per tre serate, consentendomi di poter dividere i corsi e il pubblico, così da seguire alla lettera tutti i protocolli rivolti alla Danza, al Teatro e al Cinema e dare la possibilità agli allievi di esibirsi su un vero palcoscenico e far vedere, comunque, i risultati ottenuti durante questo anno di studio.»

«Sono stati tre giorni magici, intimi, famigliari ed emozionanti. Un regalo per gli allievi che hanno meritato questo momento di bellezza e di arte. Un regalo anche per noi insegnanti. Rivivere quelle “farfalle” nello stomaco è bellissimo e ci mancava … Felicità!», conclude Giovanna Badano, dando a tutti appuntamento alla prossima esibizione.

(Foto di Luigi Cerati)