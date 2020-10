Stradanuova Teatro a Genova sospende gli spettacoli

Sospensione degli spettacoli in Stradanuova a Genova fino al 24 novembre 2020, in linea con le nuove disposizioni Covid-19.

Tutti gli spettacoli teatrali previsti fino al 24 novembre 2020 (incluso) sono annullati.

“Il Re Nudo” con Massimilano Loizzi, previsto per il 31 ottobre

“Lavorare meno, lavorare tu” con Ceccon & Balbontin, previsto per il 7 novembre

“Almeno non ho precedenti penali” con Michela Giraud, previsto per il 14 novembre

“La verità rende single” con Marco Bazzoni “Baz”, previsto per il 21 novembre

Rimborso dei biglietti

I biglietti acquistati online sono stati rimborsati. I rimborsi saranno accreditati sulla carta utilizzata dall’utente per il pagamento online. I tempi di riaccredito dipendono dai circuiti interbancari, ma in generale non vanno oltre il giorno 10 del mese successivo alla data di rimborso (25 ottobre 2020).

Le prenotazioni dei biglietti non pagati sono state semplicemente annullate.

La Galleria d’Arte ovvero Officina Melkio rimane aperta al pubblico!

Nel pieno rispetto del nuovo Dpcm, rimane aperta al pubblico Officina Melkio e l’esposizione delle opere visive del progetto F-Orma, all’interno del foyer di Stradanuova.

Ingresso libero dal mercoledì alla domenica dalle 15.30 alle 19.00.

L’ingresso sarà contingentato e verranno rispettate tutte le norme igienico sanitarie.

Il Foyer di Stradanuova è Galleria d’arte e Spazio espositivo grazie al lavoro di Luca Melchionda!

Da quando abbiamo inaugurato lo spazio di Stradanuova, ormai quasi 3 anni fa, abbiamo lavorato su come rendere più accogliente lo spazio del foyer.

A questo bellissimo ingresso del teatro, volevamo dare un’anima, in modo che esistesse in autonomia e che potesse essere vissuto dal pubblico anche durante il giorno e indipendentemente dalla stagione teatrale ma che in qualche modo legasse a doppio filo con l’obiettivo di rendere Stradanuova la Casa della Comicità.

Finalmente, dopo tre anni di tentativi e di ricerche, possiamo annunciare che Stradanuova Teatro è anche Spazio Espositivo e Galleria d’Arte grazie all’incontro con l’artista genovese Luca Melchionda, in arte Melkio. La sua arte fatta di colori e personaggi fantastici, renderà unici i quasi 300mq di foyer di Stradanuova, trasformata e ri-battezzata “L’Officina Melkio”.

Da qui è partito il cambiamento dello spazio e da qui è iniziato il lavoro e i progetti di Luca Melchionda che, insieme a Paola Inconis, hanno dato vita al progetto F-Orma, e che affiancherà l’esposizione permanente di Melkio in Stradanuova.

F-Orma è una rete di comunità artistiche internazionali, che ospitano, curano, promuovono e diffondono progetti di giovani artisti emergenti.

La rete è composta dalla sede di Genova, dallo spazio culturale “Espacio Tangente” di Burgos (Spagna), da Art Up Gallery di Tbilisi e Batumi (Georgia) e dall’associazione culturale Brodac di Sarajevo (Bosnia).

Il calendario delle mostre è disponibile su www.f-orma.com

Durante il primo lockdown, abbiamo approfittato della chiusura forzata di Stradanuova per rinnovare ulteriormente l’ingresso e per far apprezzare ai genovesi e non, qualcosa di unico. Vostok collective, ovvero Melkio con l’artista Skeuan e Zero Fluido e grazie al supporto di Boero Colori, hanno realizzato un murales rappresentante la famosissima “Scala” dell’architetto Franco Albini.

L’intervento realizzato da Vostok Collective vuole essere, non solo una dedica a una delle più famose opere dell’architetto italiano, ma una prosecuzione visiva di un’opera rappresentativa di un’epoca segnata dal rilancio e dalla forte innovazione.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).