Stelle nello Sport lancia la campagna di raccolta fondi a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus

Dopo aver vissuto una “speciale” Festa dello Sport con il Galà delle Stelle e gli eventi di chiusura della 21° edizione, Stelle nello Sport non si ferma e promuove la campagna di raccolta fondi a sostegno della Gigi Ghirotti sulla piattaforma online www.gofundme.com/gigighirotti.

“E’ stato un anno lungo e complicato – spiega Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport – ma siamo orgogliosi di aver portato a termine tutti gli impegni e di essere rimasti al fianco di Federazioni e Società sportive per affrontare, passo dopo passo, le difficoltà. Molti eventi sono purtroppo “saltati” e noi stessi, alla Festa dello Sport, non abbiamo potuto contare sulla straordinaria partecipazione che storicamente contraddistingue l’evento al Porto Antico. Ecco perché ci auguriamo di poter coinvolgere migliaia di persone online per aiutare la Gigi Ghirotti Onlus”.

L’Associazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet, che assiste i malati a fine vita, a domicilio e in Hospice, non si è mai fermata nei difficili mesi del lockdown. Sono però notevolmente calate le donazioni e oggi, più che mai, serve un grande aiuto da parte di tutti per poter continuare a contare sull’insostituibile servizio di cui moltissime famiglie genovesi, negli ultimi 35 anni, hanno usufruito in momenti di grave difficoltà dei propri cari.

“Siamo orgogliosi di aver raccolto insieme ai nostri partner e a chi si segue nelle varie attività la somma di 25.000 euro – prosegue Michele Corti – e contiamo con il supporto di tanti amici e del mondo sportivo di fare ancora di più”.

Donare sulla piattaforma www.gofundme.com/GigiGhirotti è semplice, veloce e, soprattutto, sicuro!

“Chiediamo a tutti di scendere in campo”, è l’invito di Michele Corti. “Aiutiamo chi è sempre pronto ad aiutarci! Con una donazione e passando parola sui social, sul web, nelle chat whatsapp…”. Stelle nello sport punta sul gioco di squadra per raggiungere una grande vittoria.