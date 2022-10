“Stefano Bruno in concerto” martedi 4 ottobre al Teatrino del Ducale

Continua con un successo sempre crescente il Festival “Le Strade del Suono”, diretto con maestria da Matteo Manzitti (foto a sinistra).

Martedì 4 ottobre alle 18.45 presso il Teatrino di Palazzo Ducale (ingresso 8 euro) sarà la volta di “Stefano Bruno in concerto”, uno dei più promettenti violoncellisti del panorama nazionale, classe 2000. Si tratta del 6° appuntamento e fa parte del segmento “young”.

Bruno è già vincitore di concorsi internazionali e nazionali come il David Popper International Competition in Ungheria e il Premio Crescendo 2020.

In programma diversi capisaldi della letteratura violoncellistica novecentesca e contemporanea quali la Sonata di György Ligeti, i Sept Papillons di Kaija Saariaho e le Sacher Variations di Lutoslawsky, per concludere con un brano recente di Carlo Boccadoro.

L’artista è nato nel 2000, e la sua carriera è un continuo crescendo, seppur ancora giovanissimo.

In carriera ha superato l’audizione per il progetto del Conservatorio di Foggia “Musica in auditorium” e si esibisce sia in trio che in quartetto nel concerto finale. Essendo stato selezionato per il progetto “Il solista e l’orchestra”, ha eseguito le Variazioni Rococò di Tchaikovsky con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia in occasione della XXII edizione della rassegna “Musica nelle Corti di Capitanata”.

Il 4 ottobre 2018 ha conseguito il diploma di violoncello presso il Conservatorio di Foggia, nella classe del Maestro Giuseppe Carabellese, con il massimo dei voti, lode e menzione. Ha studiato con Giovanni Gnocchi, Paolo Bonomini e Francesco Dillon presso la Scuola di Musica di Fiesole, nuovamente con Giovanni Gnocchi presso l’Accademia Filarmonica di Bologna e con Giovanni Sollima presso l’Accademia Nazionale, laureandosi nel maggio 2022 con il massimo dei voti e lode.

Attualmente è nella classe di Pieter Wispelwey presso il Conservatorium van Amsterdam; in carriera ha suonato in diverse formazioni cameristiche ed orchestrali riscuotendo ovunque consensi di critica e di pubblico.

“Liguria Notizie è “Media partner” del Festival.

Informazioni e prenotazioni: info@eutopiaensemble.net

FRANCO RICCIARDI

(Ufficio Stampa del festival)