Statistiche Genoa, Criscito infallibile dal dischetto

Piedi caldi e mira da puma. ‘Iceman’ ha occhi di ghiaccio, si chiama Mimmo Criscito e usa il laser di precisione per scansare gli errori. Nella propria collezione è già appeso il record di gol per un difensore nella storia del Genoa. Sono ben 15 incorniciate in periodi differenti. Ci sono altre medaglie però da lucidare nel patrimonio sportivo. Una riguarda la percentuale di realizzazioni sui calci di rigore con i club per cui ha giocato. Con quello infilzato all’Atalanta, il bottino resta del 100%. Undici tentativi dagli undici metri, il dischetto del ‘mors tua, vita mea’, e altrettante trasformazioni. Tirare, segnare. Crederci.