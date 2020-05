Spiagge Liguria, pronta piattaforma per rispettare le regole

Liguria, spiagge: già pronta la piattaforma per rispettare le indicazioni INAIL-ISS presso stabilimento e spiagge libere della Regione.

Grazie ad accordo tra aziende, accessi ai Lidi digitalizzati, braccialetti Anti-Covid, prenotazioni e pagamenti ombrelloni via App, docce e cabine “Touchless” e zero assembramenti.

Possibile aprire da subito in Liguria spiagge tecnologiche garantendo sicurezza e comfort.

Le regole fissate dai protocolli Inail e Iss per spiagge e stabilimenti balneari hanno gettato nel panico gli operatori del turismo della Liguria, a causa delle limitazioni e dei distanziamenti che rischiano di rendere impossibile per molti gestori della regione la riapertura dei lidi, e di trasformare la giornata al mare dei bagnanti in un inferno, fatto di limiti e divieti.

Proprio per garantire vacanze sicure agli utenti e permettere ad esercenti e amministrazioni della Liguria di riaprire le spiagge nel rispetto delle disposizioni di legge, è stato raggiunto un accordo tra METAWELLNESS, WEDIGITAL e RIVEMO, aziende digitali specializzate in tecnologie innovative che hanno realizzato la piattaforma “SPIAGGIA 4.0”, un vero e proprio piano d’azione – diretto ad amministrazioni pubbliche locali, stabilimenti balneari, strutture ricettive, e in genere a tutte le imprese del turismo – che trasforma la spiaggia in una nuova esperienza, digitale, touchless, innovativa.

Il progetto coinvolge tutti gli aspetti legati alle spiagge e consente di far fronte ai protocollo Inail-Iss attraverso la dotazione ai clienti dei lidi dei braccialetti anti-Covid “Labby Light” brevettati da Metawellness che segnalano il mancato rispetto della distanza minima; la prenotazione via app degli ombrelloni; il controllo dei posti disponibili in spiaggia e la gestione degli accessi tramite tabelloni numerici e fotocellule; i pagamenti di servizi in spiaggia tramite smartphone; cabine, docce, phon rigorosamente “touchless”; cibi e bevande prenotabili dal cellulare e consegnati direttamente sotto l’ombrellone, e una serie di ulteriori misure per evitare assembramenti, garantire sicurezza e allo stesso tempo comfort agli utenti.

Il progetto “SPIAGGIA 4.0” è realizzato dalle società METAWELLNESS, WEDIGITAL e RIVEMO e sarà ora proposto sia alle amministrazioni pubbliche della Liguria, sia agli operatori privati del turismo, in modo da garantire la ripartenza del settore nel pieno rispetto della sicurezza.