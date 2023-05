Spezia-Torino, Semplici: concentrati sul nostro avversario

A due giorni di distanza dall’ultima sfida casalinga della stagione, in programma sabato 27 maggio alle 15:00 contro il Torino, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Contro il Lecce abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non è stata sufficiente per portare a casa i tre punti, ma i ragazzi hanno fatto la prestazione che chiedevo, soprattutto nel primo tempo, dove non abbiamo mai rischiato niente. Questo ci fa capire che la squadra c’è, che sta bene, sia tecnicamente che fisicamente, e ci stiamo preparando al meglio per la partita che ci aspetta che sarà fondamentale.

Mi sono già espresso sulla questione della non contemporaneità delle partite, ma sappiamo che ora dipende da noi. Adesso siamo concentrati solo sul nostro avversario che è il Torino, sappiamo che affronteremo una squadra di grande valore con una tradizione molto importante e faremo del nostro meglio per portare la partita dalla nostra parte. Il Picco sarà pieno e questo mi fa molto piacere, è fondamentale avere i tifosi al nostro fianco soprattutto in momenti importanti come questo e speriamo con la nostra prestazione di portarli a gioire con noi.

Caldara non ha ancora recuperato, anche Verde ha avuto un piccolo problema e domani valuteremo se potrà essere tra i convocati. Maldini e Bastoni oggi sono completamente rientrati in gruppo, la loro condizione ovviamente non è ottimale ma sono due rientri importanti per le ultime due partite che ci aspettano.

Per quanto riguarda il modulo andremo avanti come abbiamo fatto nelle ultime partite; incontriamo un avversario diverso, che gioca molto uomo contro uomo, molto bravo a rubare palla e ripartire, dovremo sempre mantenere alta la concentrazione per portare a casa il risultato che ci serve.

Per quanto si possa preparare una partita, è durante la gara che ci si gioca tutto, con gli episodi che come sappiamo nel calcio determinano il risultato. Noi cercheremo di avere la massima attenzione, sappiamo bene cosa ci giochiamo e la determinazione certamente non ci mancherà.

Giocare con queste temperature potrebbe portare qualche difficoltà in più sotto l’aspetto del ritmo, ma questo vale per entrambe le squadre. I ragazzi stanno bene, si stanno allenando con responsabilità e con cognizione, e sono convinto che disputeranno una grande partita e così dev’essere. Abbiamo un obiettivo, la voglia di raggiungerlo, e credo che la squadra se lo meriti per le prestazioni che abbiamo visto quest’anno.

Il Torino ha giocatori di grande livello, ha fatto un grande campionato quest’anno, credo che dovremo stare attenti a tutta la squadra e non a un singolo in particolare.

Zurkowski sta meglio, è da un po’ che si allena regolarmente in gruppo. In generale la squadra sta bene, i ragazzi stanno lottando per migliorare la situazione di classifica e in questo stanno reagendo bene; sabato quello che conterà sarà portare a casa punti.

Qui ho trovato un società che ha dato subito grande disponibilità, che si impegna ogni giorno per stare vicino a noi e ai ragazzi. Ci ha fatto molto piacere avere presenti la famiglia Platek al completo anche nella trasferta di Lecce, questo ci fa sentire la loro vicinanza e la loro fiducia e di questo non possiamo che ringraziarli”.