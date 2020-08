Spezia, subito Aquile al lavoro per il Chievo

Il rammarico maturato dopo la sfida che visto il Chievo imporsi per 2 a 0 nella semifinale d’andata dei playoff, ha lasciato spazio alla determinazione di voler provare a recuperare il doppio svantaggio a tutti i costi nel ritorno in programma martedì sera alle 21:00 sul manto erboso del “Picco”.

Durante la regular season gli uomini di mister Italiano hanno dimostrato di non farsi mai abbattere dalle cadute, ma di saper tornare subito in campo più forti di prima, sfruttando al meglio quella rabbia agonistica che è l’inevitabile lascito di una gara sfortunata.

Questo pomeriggio, sul terreno del “Comunale” di Follo, negli occhi di mister Italiano e dei suoi c’era tutta la voglia di un gruppo che ha sempre onorato la maglia bianca e che ancora una volta darà il tutto per tutto, perchè la resa non è certo nel dna di Terzi e compagni e con novanta minuti ancora da disputare, i giochi sono ancora apertissimi.

Sotto lo sguardo dei preparatori aquilotti e del tecnico italo-tedesco, lavoro di scarico per i titolari della sfida del “Bentegodi”, mentre il resto del gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico seguito da torelli e da partite a tema.

Per oggi in programma una nuova seduta a porte chiuse.