Spezia, primi test atletici e medici per le Aquile

La stagione 2019-2020 dello Spezia di mister Vincenzo Italiano è ufficialmente iniziata.

Questa mattina al via i primi test per il gruppo aquilotto svolti presso il Centro Fisiokinesiterapico Aullese di Aulla (MS), dove Maggiore e compagni hanno seguito il protocollo FK, un innovativo metodo di valutazione dell’atleta volto a raccogliere un’ingente quantità di dati per creare una cartella clinica dettagliata, non solo per prevenire eventuali infortuni, ma anche per migliorare le performance nell’arco di tutta la stagione calcistica.

La prima parte è composta dall’anamnesi e da una valutazione osteopatica e posturale, fase durante la quale si effettua un’osservazione della statica e della dinamica, ricercando eventuali restrizioni di mobilità o assimmetrie e valutando allo stesso tempo mobilità articolare, tessuti fasciali, muscolatura, vista, occlusione e appoggio al suolo. A seguire, un’analisi del movimento con squat test, la valutazione computerizzata dell’appoggio al suolo sia in statica che in dinamica, la valutazione della colonna vertebrale detta “Spinal Mouse”, capace di offrire in pochi secondo un’analisi individuale della sua forma e mobilità, e la valutazione della capacità respiratoria attraverso lo “Spirotiger”, concludono la prima fase.

Nella seconda parte, si valutano forza esplosiva e resistenza, comparando muscoli estensori e flessori e arto destro e sinistro, utilizzando la “Poltrona Isocinetica Easytech”, strumento utilizzato anche dalla Nazionale Italiana, ed infine, grazie ad un test computerizzato svolto attraverso l’innovativo “Nordic Hamstring N3 Easytech”, si effettua una valutazione muscolare in eccentrica degli hamstring.

I test proseguiranno anche nella giornata di domani ed alle 18:00, sul terreno dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini”, mister Italiano dirigerà il primo allenamento della nuova stagione.