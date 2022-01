Spezia, Platek scrive ai tifosi: Emozione straordinaria vincere a Milano

Tutte le emozioni, l’orgoglio e la passione del Presidente Philip Platek nelle sue parole dopo la storica vittoria ottenuta dalle Aquile contro il Milan sul terreno del “Meazza”:

“CHE VITTORIA! Abbiamo scritto una nuova pagina nella storia dello Spezia Calcio e non possiamo che esserne immensamente orgogliosi.

I miei complimenti vanno allo staff tecnico, ai calciatori e alla dirigenza: il sacrificio, l’unione del gruppo, l’umiltà e l’impegno sono qualità in cui crediamo fortemente e che sul terreno di San Siro sono state messe in evidenza ancora una volta.

L’unico rammarico è non aver potuto festeggiare la meravigliosa vittoria insieme ai nostri tifosi che però al ritorno in città ci hanno accolto in maniera eccezionale, nonostante l’ora tarda e il freddo di gennaio.

Oggi è ancora il momento di festeggiare e di godersi la magica serata milanese, ma da domani dovremo essere tutti concentrati in vista del nuovo derby ligure contro la Sampdoria, che sarà un’altra tappa importante sul cammino verso il raggiungimento del nostro obiettivo.

Piedi per terra e concentrazione per continuare a regalare gioie ai nostri tifosi. Purtroppo le attuali restrizioni non ci consentiranno di accogliere sugli spalti più di 5000 spettatori contro la Sampdoria, ma sono sicuro che i presenti sapranno fare ancora una volta la differenza, facendo sentire al mondo il ruggito del “Picco”.

Il cammino verso la salvezza sarà ancora lungo e insidioso, le difficoltà non mancheranno, ma uniti potremo toglierci ancora tante soddisfazioni.

FORZA SPEZIA! TUTTI AL PICCO!”.