Spezia, parte oggi vendita mini abbonamenti da sei gare

Da mercoledì 3 novembre lo Spezia invita i tifosi a sottoscrivere l’abbonamento per assicurarsi un posto sugli spalti per i prossimi sei impegni casalinghi delle Aquile; da giovedì aperta anche la vendita per il singolo evento Spezia-Torino

Lo Spezia Calcio comunica che da mercoledì 3 novembre alle ore 11:00 e fino all’inizio dell’incontro Spezia-Torino, sarà disponibile la sottoscrizione di un imperdibile mini abbonamento per poter assistere dal vivo alle seguenti sei gare interne delle Aquile:

– Spezia-Torino, 6 novembre 2021, 15:00 (Serie A)

– Spezia-Bologna, 28 novembre 2021, 15:00 (Serie A)

– Spezia-Sassuolo, 5 dicembre 2021, 15:00 (Serie A)

– Spezia-Lecce, 16 dicembre 2021, 18:00 (Coppa Italia)

– Spezia-Empoli, 19 dicembre 2021, 15:00 (Serie A)

– Spezia-Hellas Verona, 6 gennaio 2022, 15:00 (Serie A)

L’abbonamento sarà disponibile solo per i possessori di fidelity card (non solo Eagle Card, ma una qualsiasi tessera del tifoso in corso di validità) e potrà essere acquistato presso tutti i punti vendita Vivaticket, presso la biglietteria dello stadio “Alberto Picco” (mercoledì 03/11, giovedì 04/11 e venerdì 05/11 dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 06/11 dalle 11:00 fino ad inizio gara) e online alle seguenti tariffe:

Curva Ferrovia e Curva Piscina:

Intero: € 60

Ridotto Donna/Under 14: € 35

Ridotto Over 65: € 45

Ridotto Under 8: € 5

Gradinata:

Intero: € 160

Ridotto Donna/Under 14: € 80

Ridotto Over 65: € 120

Ridotto Under 8: € 5

Tribuna Settori A1-B1

Intero: € 200

Tribuna Settori A2-B2

Intero: € 300

A partire da giovedì 4 novembre alle 18:00 aprirà anche la vendita libera per la singola gara Spezia-Torino, online e presso i punti vendita Vivaticket:

Curva Ferrovia e Curva Piscina:

Intero: € 15

Ridotto Donna/Under 14: € 8

Ridotto Over 65: € 11

Ridotto Under 8: € 1

Gradinata:

Intero: € 40

Ridotto Donna/Under 14: € 20

Ridotto Over 65: € 30

Ridotto Under 8: € 1

Tribuna Settori A1-B1

Intero: € 50

Tribuna Settori A2-B2

Intero: € 75

La vendita per il settore ospiti aprirà giovedì 4 novembre alle 18:00 e chiuderà venerdì 5 novembre alle ore 19:00.

Settore Ospiti

Prezzo unico intero: € 20