Spezia, mister Motta: Volevo un progetto serio e qui l’ho trovato

Thiago Motta, nuovo allenatore delle Aquile, che in settimana ha sottoscritto un contratto triennale con il club di via Melara.

“Volevo un progetto serio e stimolante e quando sono stato contattato, mi sono convinto subito di averlo trovato; c’è stata subito grande sintonia con il Direttore Pecini e con tutte le persone del Club e sono convinto di aver fatto la scelta giusta.

Non è lo Spezia di Thiago Motta, ma è lo Spezia di tutti. Cercherò di fare del mio meglio e non vedo l’ora che sia lunedì per iniziare il ritiro e poter trasmettere il mio pensiero alla squadra; il gioco collettivo è la strada per andare avanti, cercheremo di seguire tutti la stessa strada, facendo emergere i singoli grazie al gruppo.

Penso che la cosa più importante sia fare il bene del club, questo deve essere il primo pensiero per tutti noi.

Cosa mi aspetto dai tifosi? Non devo aspettarmi niente da loro, perchè sono io a dover dare loro qualcosa di cui essere orgogliosi; in primis porterò il mio lavoro quotidiano e tramite quello cercheremo di fare il meglio per questo club”.

