Spezia, mini abbonamenti per le sfide contro Salernitana e Genoa

Al via la fase di prelazione per sottoscrivere il mini abbonamento Salernitana e Genoa o acquistare il singolo tagliando di Spezia-Salernitana; dalle 16:00 di martedì 12 al via la fase libera.

Lo Spezia Calcio comunica che in vista delle partite casalinghe Spezia-Salernitana e Spezia-Genoa, in programma rispettivamente sabato 16 ottobre alle ore 15:00 e martedì 26 ottobre alle ore 18:30, sarà possibile acquistare un mini abbonamento a prezzo ridotto per poter accedere ad entrambe le partite, evitando così lunghe code ai botteghini:

– Curva Ferrovia: 25 €

– Curva Piscina: 25 € (vendita dei tagliandi solo per possessori di Eagle Card e vecchi abbonati);

– Gradinata: 70 €

– Tribuna laterale: 90 €

– Tribuna centrale: 140 €

Donne, Under 14, Under 8 e Over 65 potranno sottoscrivere i mini abbonamenti al costo delle consuete tariffe scontate.

La vendita in prelazione dei mini abbonamenti e dei tagliandi singola partita per Spezia-Salernitana, aprirà venerdì 8 ottobre alle 17:00 e chiuderà lunedì 11 ottobre; sarà disponibile presso i punti vendita Vivaticket e online, oltre che presso la biglietteria dello Stadio Alberto Picco dalle 17:00 alle 20:00, a partire da sabato 9 ottobre.

Da martedì 12 ottobre alle ore 16:00, presso gli stessi punti vendita, con eccezione dell’orario della biglietteria dello stadio Alberto Picco che rimarrà aperta dalle 17:30 alle 19:30, sarà disponibile la vendita libera dei mini abbonamenti e dei tagliandi singola partita per Spezia-Salernitana.

Si comunica che non sarà possibile provvedere alla ristampa del tagliando relativo al mini abbonamento, il quale servirà per accedere allo stadio in occasione delle due gare in oggetto, pertanto si raccomanda di conservarlo con attenzione.

I prezzi previsti per l’acquisto dei tagliandi per il singolo evento sono i seguenti:

– Curva Ferrovia: 15 €;

– Curva Piscina: 15 € (vendita dei tagliandi solo per possessori di Eagle Card);

– Gradinata: 40 €;

– Tribuna Laterale: 50 €

– Tribuna Centrale: 75 €

– Settore Ospiti Spezia-Salernitana: 20 € (da martedì 12 ottobre alle 16:00).

Donne, Under 14, Under 8 e Over 65 avranno diritto alle seguenti scontistiche nel settore Gradinata e nelle Curve (settore ospiti escluso) e potranno usufruirne sia per la sottoscrizione del mini abbonamento in vendita libera che per l’acquisto dei singoli tagliandi nella medesima fase di vendita:

– Donne – Curve 8 €; Gradinata 20 €;

– da 8 a 14 anni – Curve 8 €; Gradinata 20 €;

– Over 65 – Curve 11 €; Gradinata 30 €;

– Under 8 anni – Curve 1 €; Gradinata 1 €.

L’apertura della vendita libera dei tagliandi per la gara Spezia-Genoa verrà comunicata successivamente.