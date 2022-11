Spezia, Milan una delle vittime preferite dei liguri

Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro il Milan (2P), che potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i liguri trovano tre successi nella competizione, dopo la Sampdoria.

Entrambi i successi del Milan contro lo Spezia in Serie A sono arrivati nel corso dei gironi d’andata. Lo Spezia è stato protagonista di una delle due sconfitte interne del Milan in Serie A nel 2022: 1-2 lo scorso febbraio, seguita solo dall’1-2 contro il Napoli il 18 settembre. Lo Spezia ha perso quattro dei cinque incontri giocati in Serie A a San Siro (tra Inter e Milan), subendo una media di 2.2 gol a partita – tuttavia ha vinto il rimanente, lo scorso 17 gennaio contro i rossoneri. Il Milan ha perso solo una delle ultime 16 sfide di Serie A contro avversarie nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (12V, 3N), proprio contro lo Spezia, lo scorso 17 gennaio