Spezia-Lecce, Marino: Non potevo chiedere di più ai ragazzi

Al termine della sfida con il Lecce, Pasquale Marino analizza così la prova dei suoi, l’ultima del 2018 e del girone d’andata.

“Purtroppo non siamo stati fortunati nel momento della compilazione del calendario, avendo giocato l’infrasettimanale di giovedì invece che di martedì come solitamente accade, e mi dispiace perchè avrei voluto giocare questa sfida alla pari, o quantomeno con qualche giorno in più per recuperare.

Nella seconda parte siamo stato poco lucidi e meno brillanti rispetto al primo tempo, ma non potevo chiedere davvero di più ai miei ragazzi che ringrazio, così come tutto lo staff, per l’impegno profuso ancora una volta, dato che hanno lavorato fino all’ultimo con grande disponibilità e sacrificio; nel finale abbiamo addirittura continuano a spingere nonostante la stanchezza, ennesima prova del carattere dei ragazzi che ho a disposizione ed oggi posso dirmi veramente soddisfatto, forse anche più di Crotone.

Complessivamente ci siamo comportati bene contro una squadra che ha un organico costruito per ambire in alto, rispondendo colpo su colpo; approccio positivo, ma dopo il gol ci siamo abbassati un po’ troppo, pur creando due importanti occasioni nel finale della prima frazione con Vignali e Mora.

Sono soddisfatto, specialmente delle ultime otto partite. Stiamo acquisendo continuità di gioco e risultati, nella prima parte avevamo da amalgamare un gruppo, dare una mentalità e far entrare in condizione i calciatori, poi abbiamo avuto un bel cambio passo.

Ricci? Buona partita, è un giocatore cresciuto molto rispetto all’inizio dell’anno, ma non è l’unico, perchè tutta la squadra ha fatto grandi passi in avanti sotto tutti i punti di vista.

Mercato? Ci penseremo tra qualche giorno, riprenderemo il 7, noi siamo contenti e non abbiamo esigenze particolari”.