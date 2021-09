Spezia-Juve, i convocati di mister Motta per la sfida alla Vecchia Signora

Questa sera lo Spezia di Thiago Motta affronteranno la Juventus di mister Allegri nella sfida casalinga valida per il quinto turno della Serie A 2021/22.

Prima convocazione stagionale per David Strelec dopo l’efficace prestazione con la Primavera. Out per infortunio Reca, Colley e Agudelo, oltre al lungodegente Leo Sena e a Kovalenko, fermatosi a causa di un risentimento muscolare per il quale seguiranno accertamenti. Stop precauzionale anche per Martin Erlic, uscito anzitempo dalla sfida di Venezia, ma per il quale gli esami diagnostici non hanno evidenziato alcuna lesione.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko

DIFENSORI: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Maggiore, Sala

ATTACCANTI: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde