Spezia-Groningen 2-0, Gotti: Tornati in clima campionato

Una partita intensa, fisica e giocata a un bel ritmo quella contro il Groningen, ultimo test amichevole prima del rientro in Italia. Il tecnico aquilotto Luca Gotti la analizza così al fischio finale.

“Forse questa è stata la partita più vera delle tre, che più si è avvicinata a quelle che affronteremo alla ripresa del campionato, perché ci sono stati toni agonistici che si sono accesi e che hanno richiamato maggiormente il clima della gara ufficiale. Di questo sono contento, così come sono contento del fatto che la squadra non abbia subito un tiro in porta per novanta minuti.

In questo ritiro abbiamo cercato di alzare la condizione di tutto il gruppo, cercando di dare spazio a più giocatori possibiile e quindi abbiamo lavorato cercando di alternare lavoro di qualità e lavoro di alta intensità. Finisce questo periodo preparatorio con questi ultimi giorni di ritiro, poi da dopo Natale saremo di nuovo dentro al clima campionato”.