Spezia-Genoa, Thiago Motta: Abbiamo dominato il derby

Si è concluso 1-1 il derby ligure contro il Genoa, risultato che sta stretto alla squadra di Thiago Motta che ha dominato in un secondo tempo ricco di occasioni sfumate. Ecco le parole dell’allenatore alla stampa:

“Abbiamo fatto di tutto oggi per vincere, abbiamo creato molte palle gol, ma non siamo riusciti a chiudere la partita. Torno a casa con la tristezza e l’amarezza di non aver vinto una partita come quella di stasera, ma allo stesso tempo sono fiducioso perché soprattutto nel secondo tempo ho visto una prestazione di cui sono totalmente soddisfatto.

Meritavamo di vincere forse anche di più di altre partite, la differenza tra noi e il Genoa questa sera è stata enorme, ed è per questo che c’è così tanto rammarico.

Nel finale di partita ho deciso di schierare Antiste per la sua ottima predisposizione alla fase difensiva, e Gyasi è arretrato a centrocampo per lo stesso motivo. Eravamo posizionati bene in campo, abbiamo dominato, e questo è confermato dal fatto che loro hanno creato un’unica occasione da gol.

Strelec è un ragazzo in crescita come lo è tutta la squadra. È arrivato con voglia e determinazione, lo vedo anche ogni giorno in allenamento, ha la capacità di capire le situazioni di gioco e di posizionarsi in campo, sicuramente ha un margine di miglioramento enorme, ma sono positivo perché è sempre molto attento e disponibile per la squadra, deve continuare così.

L’amarezza di non aver vinto una partita dominata è normale e ci servirà a concentrarci e affrontare a testa alta la settimana che ci aspetta.

Noi abbiamo un’idea di gioco che non è sempre la stessa ma cambia a seconda delle partite e delle squadre che affrontiamo di volta in volta. Questa sera, come la scorsa partita, abbiamo giocato meglio della nostra avversaria, ma non siamo riusciti a vincere che è quello che conta alla fine. Ovviamente se giochi bene hai più probabilità di vincere, ma non è sufficiente per portare a casa i tre punti.

Colley deve tutto a se stesso. Dal primo giorno in cui è arrivato si è messo a disposizione non solo mia, ma di tutta la squadra, ha voglia di imparare, di crescere e di dimostrare il suo valore. Il merito è tutto suo, il mio ruolo è quello di mettere i ragazzi in condizione di dare il loro meglio, ma dipende sempre da loro, e Colley dimostra sempre grande professionalità e disponibilità: sono contento di averlo di nuovo in gruppo.”