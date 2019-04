Spezia-Crotone, attive promozioni e sconti per i tifosi

In occasione dell’importantissima partita contro il Crotone, in programma sabato 04 maggio alle ore 15:00, il “Picco” aspetta i tifosi spezzini per spingere le Aquile di Pasquale Marino nell’ultimo turno casalingo della regular season.

Non sarà un sabato qualunque, ma un “Sabo Gianco” solo per veri spezzini, con i vessilli, i colori, la voce di un popolo che vive sul Golfo più bello del mondo e che da quasi 113 anni si identifica nella squadra di calcio della propria città, chiamati a fare ancora una volta la differenza.

Contro i pitagorici sconti sensazionali sia in Curva che nel settore Distinti, per un “Picco” sempre più bianco e caldo, capace di far tremare qualsiasi avversario e portare alla vittoria i propri beniamini.

I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES a partire dalle ore 16:00 di oggi sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito e presso lo Spezia Store di via del Torretto 1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio ‘Picco’ il giorno della partita a partire dalle ore 12:00.

PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 5 intero, € 1 U14

DISTINTI: € 10 intero, € 1 U14

TRIBUNA: € 40 € 1 U14

RIDOTTO DONNA TRIBUNA € 23

*comprensivi di diritti di prevendita

SETTORE OSPITI: € 15

I tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Alberto Picco” saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 03 maggio; il giorno della partita i tagliandi del settore ospiti non saranno in vendita.

Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.

RILASCIO INGRESSI GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14 grazie al D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Lo Spezia Calcio dà agli Under 14 la possibilità di usufruire del titolo omaggio fino ad esaurimento dei posti destinati all’iniziativa, contestualmente all’acquisto del biglietto da parte dell’accompagnatore.

I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere rilasciati esclusivamente presso i botteghini dello stadio ‘Alberto Picco’, solo il giorno gara e negli orari di apertura degli stessi.