Si è tenuta questo pomeriggio alla presenza dell’AD di Media Sport Event, Giovanni Lacchè, accompagnato dalla Responsabile Marketing Tania Guaida, del Responsabile Comunicazione del Club bianco, Gianluca Parenti e del Responsabile Marketing Lorenzo Ferretti, la conferenza di presentazione del ritiro estivo 2019 delle Aquile che si svolgerà nello splendido borgo di Sarnano, nel cuore dei monti Sibillini, in provincia di Macerata.

Confermato l’avvio nelle Marche per domenica 14, quando le Aquile arriveranno nell’amena località montana dal Golfo dei Poeti dopo i primi giorni di test, e confermata anche la prima uscita stagionale che vedrà gli uomini di mister Italiano affrontare la formazione locale del Sarnano in data 20 luglio. Il 23 luglio sarà invece la volta dei dilettanti del Comunanza incrociare i tacchetti con le Aquile, mentre il 27 sarà l’Ascoli a scendere sul terreno del centro sportivo “Maurelli” per il match clou delle prime settimane di lavoro. Annullata invece la sfida del “Curi” di Perugia originariamente in programma per il 30, con un quarto impegno che resta comunque al vaglio degli organizzatori.

Al ritorno in Liguria invece spazio all’attesissimo trofeo “Mattia e Ilaria”, giunto ormai alla nona edizione e che vedrà le Aquile sfidare la Sampdoria, come già accaduto nella scorsa stagione, con i blucerchiati che scenderanno sul terreno del “Picco” alle 20:30 di mercoledì 7 agosto, in una serata che promette spettacolo sia dentro che fuori dal rettangolo verde.

“Siamo assolutamente soddisfatti ed onorati di aver instaurato una collaborazione di questo tipo con un club importante come lo Spezia Calcio”, l’apertura di un convinto Lacchè, “e crediamo fermamente nel valore di Sarnano, una località incantevole che sicuramente verrà gradita da tutti i tifosi spezzini oltre che dalla società, con la squadra che alloggerà presso l’Hotel Eden, a due passi dal centro sportivo “Maurelli”, dove si svolgeranno le sedute di allenamento e le amichevoli in programma. Per tutti i tifosi gli hotel di Sarnano effettueranno uno sconto del 15% e voglio segnalare che alla vigilia della sfida tra Spezia ed Ascoli, il borgo darà vita alla “notte bianconera”, una vera e propria festa da non perdere”.