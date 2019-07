Spezia, Bastoni: Stiamo lavorando sulla velocità

Dopo Luca Vignali, tocca ad un altro spezzino doc come Simone Bastoni fare il punto della situazione dal ritiro di Sarnano.

“Stiamo lavorando molto e giorno dopo giorno stiamo cercando di mettere in pratica l’idea di gioco di mister Italiano, senza trascurare la parte atletica, che d’altronde in ritiro è inevitabile; il mister è giovane, ma con idee chiare e ci chiede di non buttare mai via la palla, ma di ragionare in velocità.

Base solida, innesti mirati e di qualità, c’è tutto quello che serve per far bene, l’importante è applicarsi e lavorare sodo; personalmente sono a completa disposizione del mister e cercherò di fare del mio meglio, indipendentemente dal ruolo in cui deciderà di schierarmi.

A Novara ho trovato lo spazio che volevo, normale che il sogno è quello di poter restare qui e giocare per la squadra della mia città, ma sarà il campo a parlare e sicuramente io farò tutto quello che posso per guadagnarmi la permanenza.

Okereke? Bello vedere un compagno con cui si è cresciuti insieme fare un salto del genere e gli auguro il meglio per il futuro”.