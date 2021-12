Spezia, 23 convocati per la Coppa contro il Lecce: torna Nzola

In vista della sfida dello Spezia al Lecce, in programma domani alle 18:00, e valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022, il tecnico aquilotto ha deciso di convocare 23 calciatori.

Tornano tra i convocati Nzola, Antiste, Bourabia e Podgoreanu, turno di riposo in vista dell’importante sfida di campionato contro l’Empoli per capitan Maggiore, Emmanuel Gyasi e Kelvin Amian, fisioterapia invece per Salcedo (infiammazione tendinea) e Sala, per il quale gli esami sostenuti ieri dopo l’uscita anticipata dal match dell’Olimpico, hanno escluso lesioni.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

1.Zoet

6.Bourabia

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

17.Podgoreanu

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Ferrer

22.Antiste

28.Erlic

31.Sher

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

77.Bertola

94.Provedel