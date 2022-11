Spettacoli al Teatro Govi di Genova dal 2 al 4 dicembre

Spettacoli in scena al Teatro Govi di Genova da venerdì 2 a domenica 4 dicembre:

Venerdì 2 dicembre ore 21: Alex Britti ‘tour sul divano”

Sabato 3 dicembre ore 21: Scrivimi una canzone

Domenica 4 dicembre ore 16: Un nuovo Natale per il Grinch

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

ALEX BRITTI

In

TOUR SUL DIVANO

Venerdì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova il nuovo tour di Alex Britti parte dal Teatro Govi di Genova!

Per coronare un 2022 ricco di concerti l’Artista ha deciso di chiudere l’anno raccontando e raccontandosi. Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata “Una vita con la chitarra in spalla” e la pubblicazione del suo primo album interamente strumentale “Mojo” decide di riassumere tutti questi eventi che hanno segnato la sua carriera fin qui ricca di successi e soddisfazioni con un tour che vedrà come protagonista sul palco esclusivamente lui seduto comodamente su un divano come a casa con alcune delle sue inseparabili chitarre. Si racconterà in un clima confidenziale partendo “da quando tutto è iniziato ad oggi o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato”.

Quella dell’“One Man Show” non è una formula nuova per Alex, nel 2003 e nel 2014 ha affrontato 2 tour teatrali chiamati “Chitarra, voce e piede” apparentemente due sfide complicate che hanno invece decretato un grande successo di pubblico registrando il Sold out ovunque. Formula evidentemente molto gradita da una platea che può godere di un concerto in cui le doti funamboliche di chitarrista si fondono perfettamente con la profondità e l’intensità dei brani che lo hanno reso famoso, il tutto senza filtro alcuno, senza elementi di distrazione sul palcoscenico, senza scenografie sgargianti, senza effetti luci ma un solo focus: Lui e il suo mondo.

Appuntamento venerdì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Poltronissima € 46 / Poltrona € 38 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

SCRIVIMI UNA CANZONE

Di Luca Canfora

Sabato 3 dicembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova. L’eclettico autore Luca Canfora arriva al Govi con uno spettacolo che non è né un concorso, né un talent e nemmeno un normale saggio.

Molti cantanti si alterneranno sul palco per portare in scena quello che a tutti gli effetti si può considerare un concerto, un racconto, un ritratto…un percorso.

Canzoni, parole, pensieri, sfoghi, confessioni, speranze e sogni.

Le canzoni sono suonate interamente dal vivo da

Andrea Maddalone: Chitarra solista e arrangiamento brani

Luca Canepa: Chitarra solista

Roberto Ferrari: Pianoforte e Tastiere

Massimiliano Mosca: Basso

Edoardo Maragliano: Batteria

Monologhi di Alberto Bergamini

Testi, racconti, aiuto sul palco: Brenda Piselli, Flora Cordone

Appuntamento sabato 3 dicembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 15 / Ridotto € 12











Il Teatro Rina e Gilberto Govi e Sulle Ali della Fantasia

Presentano

UN NUOVO NATALE PER IL GRINCH

Una parte del ricavato sarà devoluto al C.A.B.E.F. Gaslini

Domenica 4 dicembre alle ore 16 al Teatro Govi di Genova

Un Nuovo Natale Per Il Grinch e un nuovo Natale per tutti noi!!!

I volontari di Sulle ali della fantasia A.P.S. in collaborazione con le Allieve dell’Accademia della fantasia U.I.L.T. Liguria e di Alyat danza, tornano infatti con un nuovo spettacolo natalizio che li rimette in scena “come una volta”, cantando, ballando e recitando in questo nuovo musical!

Un family show da vivo, liberamente ispirato al racconto del Dr. Seuss “How the Grinch stole Christmas” (Come il Grinch rubò il Natale).

Il dispettoso Grinch, la dolce Cindy Lou e tutti gli altri personaggi della storia ci permetteranno di tornare ad assaporare il vero spirito del Natale!!!

E si perché il nostro verde amico ha perso lo spirito natalizio per strada a causa del suo cuore infranto e ora.. beh sarà una sorpresa!!!

Come consuetudine, lo spettacolo sarà realizzato a scopo benefico e una parte del ricavato sarà devoluto al C.A.B.E.F. Gaslini.

Sulle ali della fantasia A.P.S. è associazione partner dell’Istituto Gaslini e collabora con lo stesso da ventidue anni, in maniera concreta, come ha concretamente aiutato una lunga lista di Enti e Associazioni genovesi, nazionali e internazionali, devolvendo in beneficenza oltre 200.000 euro.

Appuntamento domenica 4 dicembre alle ore 16 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 13 / Ridotto € 8









