Spacciatore scarcerato in estate rientra a Marassi in autunno

La Polizia ha arrestato un italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti legati agli stupefacenti, è stato fermato e controllato dai poliziotti del Commissariato Prè nell’ambito di una attività investigativa volta al contrasto del traffico di droga.

Nella stanza che aveva in uso in un condominio di via Napoli è stato trovato un voluminoso involucro composto da sostanza solida marrone che è risultata essere eroina per grammi 480,97.

Per il 43enne, che era uscito dal carcere a metà luglio e percepiva il reddito di cittadinanza, si sono riaperte le porte di Marassi.