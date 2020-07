In via Canepari, a Certosa, per un pelo non si è consumato un dramma della solitudine.

A tentare il suicidio è stata un’anziana donna che viveva da sola.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, Polizia Locale e soccorsi inviati dal 118.

Il traffico sta subendo pesanti rallentamenti.

Seguono aggiornamenti