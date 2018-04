Soldi facili, senegalese gestisce bar in via Prè: trovato con droga e 20mila euro

Ancora spaccio di droga in via di Prè, proseguono senza sosta i controlli delle Forze dell’ordine.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro ieri hanno denunciato in stato di libertà per “spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio” un immigrato senegalese.

Durante un controllo all’interno di un bar in via di Prè, di proprietà dell’africano di 32 anni, l’immigrato è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina e di oltre 20.000 euro in contanti, provento dell’illecita attività.

La droga e il contante sono stati sequestrati.