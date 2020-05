Sindacati vs Arcelor Mittal: Arrivate lettere per la cassa, prepariamo esposto

Genova. Fiom e Rsu di Arcelor Mittal Genova sono sul piede di guerra e stanno preparando un esposto che riguarderebbe un uso improprio della cassa integrazione Covid.

Ieri sera, secondo quanto spiegano i sindacati l’azienda, ha inviato le lettere di cassa integrazione ai lavoratori con effetto da lunedì 18 maggio.

Lunedì 18 alle ore 16 in Prefettura dovrebbe esserci un incontro tra l’azienda e i sindacati per verificare le possibili soluzioni.

“Arcelor Mittal – dichiara la Fiom – rimane indifferente ed in modo arrogante procede con l’invio delle lettere ai lavoratori che usa come arma di ricatto verso il Governo nella sua trattativa riservata.

Come Fiom Cgil abbiamo deciso, di fronte a tale prepotenza, di rivolgerci anche alla magistratura con un esposto che nelle prossime ore invieremo alla Procura della Repubblica di Genova.

Vi è un utilizzo illegittimo dello strumento della cassa integrazione, avendo le prove che gli ordini commerciali per lavorare esistono e che certificheremo alla Procura. Un utilizzo illegittimo che arriva a sfruttare la cassa integrazione per pandemia covid19 che nulla centra con le astratte e non veritiere ragioni dichiarate dalla azienda, sperperando soldi pubblici finanziati dagli ultimi decreti e costruendo un ulteriore risparmio economico”.

“La medesima lettera – proseguono i sindacati – la manderemo anche all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro.

Non è accettabile che quando il lavoro c’è si vada in cassa integrazione con un enorme taglio di salario e che si utilizzino furbescamente soldi pubblici, di tutti cittadini, per propri tornaconti finanziari e di pressione sulle Istituzioni.

Arcelor Mittal crede che tutto gli sia dovuto senza regole, senza nessun impegno verso i lavoratori e la città. Noi non siamo d’accordo”.