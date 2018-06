Sincro, Trofeo Kinder Sport a Genova

Ancora un’occasione per mettersi in luce per gli aspiranti campioni del sincro italiano che si ritrovano a Genova dal 22 al 24 giugno a Genova per l’ultima tappa di “Tutti in piscina 2018 – Trofeo Kinder+Sport” aperta ragazze (nate dal 2003 al 2005). Saranno oltre 400 i partecipanti tra atleti, tecnici e dirigenti in rappresentanza di 30 società.

KINDER+SPORT. Nell’ambito della sinergia in atto con la Federazione Italiana Nuoto, Kinder+SPORT sostiene il “Trofeo tutti in piscina” attraverso il progetto di responsabilità sociale che Ferrero sta attuando per diffondere stili di vita attivi e incoraggiare la pratica sportiva tra le giovani generazioni di tutto il mondo. Il progetto nasce dalla consapevolezza che sport e movimento sono fondamentali per la crescita dei ragazzi, perchè favoriscono lo sviluppo armonico del corpo e contribuiscono alla loro formazione emotiva e sociale.

Il calendario di “Tutti in piscina 2018 – Trofeo Kinder+Sport”

18 febbraio Avezzano – Pallanuoto

23-25 febbraio Cremona – Sincronizzato

16-18 marzo Civitavecchia – Sincronizzato

7-8 aprile Genova – Pallanuoto

12-13 maggio Colle Val d’Elsa – Tuffi

1-3 giugno Pesaro – Salvamento

8-10 giugno Civitavecchia – Sincronizzato

8-9 giugno Scanzano Jonico – Pallanuoto

15-17 giugno Trieste – Sincronizzato

22-24 giugno Genova – Sincronizzato