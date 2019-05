Sincro, Cerruti conduce nella prima giornata ad Ostia

Linda Cerruti conduce su Manila Flamini nel Solo dopo le eliminatorie della prima giornata degli Assoluti Estivi, in programma al Centro Federale di Ostia fino a domenica.

La venticinquenne savonese, miss sette medaglie europee a Glasgow tesserata Marina Militare/RN Savona, ha chiuso col punteggio di 93.467 (esecuzione 27.900, impressione artistica 37.467, elementi 28.100). Dietro a lei l’atleta romana dell’Aurelia e Fiamme Oro che chiude con 91.533 (esecuzione 27.900, impressione artistica 36.533, elementi 27.600) e domani è attesa insieme al compagno Giorgio Minisini nelle eliminatorie del Duo misto. Le finali saranno trasmesse in diretta sul seguente link.

CURIOSITA’ DUO MIXED. Minisini e Flamini campioni del mondo di routine tecnica Budapest 2017, argento continentale nel free e tech a Glasgow 2018, si batteranno con otto coppie (record rispetto alle sette dell’esordio dell’esercizio lo scorso febbraio agli invernali di Savona). Sono infatti otto le coppie inpegnate nel doppio mixed: i nuovi iscritti fiorentini Lorenzo Nannucci 24 anni e Anna Bonito 24 anni (RN Florentia), Edoardo Fanton, 15 anni di Fiumicino e Elisa Matilde Martignago, 12 anni (Flaminio Sporting Club), Gabriele Minak, 12 anni di Imola e la coetanea Viola Gamberini (Uisp Bologna), Luca Flamini, 25 di Roma e Maria Livia D’Urso, 17 (All Round Sport & Wellnes), Luca Maria Baratti, 23 di Roma e Flavia Pietracci, 21 (Forum Sport Center), Nicolò Ogliari, 20 di Parma e Federica Sala, 25 (Rari Nantes Savona), Massimo Tapparelli, 28 di Codogno (Lodi) e Giorgia Mazzariello, 24 (Sincro Seregno) e i campioni del mondo e vice campioni europei Giorgio Minisini, e Manila Flamini (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto).

I numeri del campionati. In gara quasi trecento atleti in rappresentanza di 31 società civili e due militari (Fiamme Oro e Marina Militare). Sono iscritti 44 esercizi singoli, 39 doppi, 8 mixed, 23 squadre e 24 Liberi combinati. Nella giornata d’apertura le eliminatorie del solo, del doppio e per la prima volta del mixed con sette coppie al via.

PROGRAMMA GARE

Giovedi’ 23 maggio

eliminatorie solo

Venerdi’ 24 maggio

09.00 eliminatorie duo misto e duo

16.00 eliminatorie libero combinato

19.00 finale libero combinato

Sabato 25 maggio

10.00 eliminatorie squadra

18.00 finale duo e duo misto

Domenica 26 maggio

09.30 finale solo

12.00 finale squadra