Si nuota domani a Ceriale con il Miglio Marino

SAVONA. 25 GIUG. Organizzato dalla Lega Navale sezione di Ceriale ritorna, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il Miglio Marino. La gara, che è in programma domenica ed è giunta alla quarta edizione: in poco tempo era già diventata un appuntamento di rilievo del settore natatorio ligure. Ora si spera di suscitare di nuovo l’interesse degli appassionati per poter rientrare nel circuito delle prove valide quali tappe del Campionato Italiano di nuoto in acque libere. Grande attesa per la gara, dunque sia per gli appassionati sia per i praticanti di questa entusiasmante specialità del nuoto.

L’ appuntamento è per le ore 10 e 30 (lungomare Diaz, zona Pineta, dalla sede della LNI). Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’ indirizzo di posta elettronica migliocerialeselni@gmail.com oppure telefonare a Fabrizio al numero 3498377031.

“La competizione si articolerà in varie gare- ci hanno spiegato gli organizzatori- Oltre al classico Miglio Marino, un tipo di competizione che si svolge con successo in parecchi porti e marine, su di un percorso di 1.852 metri, ci sarà anche la gara un po’ meno impegnativa sui mille metri.

Ci auguriamo che anche l’ edizione di quest’anno torni a riscuotere il successo che aveva in passato. Siamo fiduciosi perchè le gare di questo tipo stanno ottenendo negli ultimi anni grande successo in tutta la Riviera di Ponente”.

La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Regione Liguria, l’ Associazione “Nuoto in mare”, l’ Associazione Bagni Marini, la Croce Rossa Italiana- sezione di Ceriale, OK Ceriale, l’ Avis Ceriale, la Pro Loco Ceriale, la Protezione Civile- sezione di Ceriale ed il Circolo fotografico San Giorgio. Numerosi gli sponsor che sostengono l’ evento. Fra questi: Cressi, Rivierauto, Decathlon, Raviolificio San Giorgio di Ceriale, Decathlon di Albenga, Daniele Gaglioti fisioterapista, Parco Acquatico le Caravelle di Ceriale, Italiana Assicurazioni di Albenga, Mambrin Pasticceria, Primizie in piazza Ceriale, Oliveto Residence, Mambrin Pasticceria, Totox dal 1976, Maison de la glace, Azienda Floricola Losno Patrizio Aromi in vaso di Vendone e Albenga, H Bar di Ceriale e Arti Grafiche Pozzi di Alassio.

CLAUDIO ALMANZI