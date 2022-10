Seul, è strage nella calca della festa di Halloween: 153 morti

Deceduti anche degli stranieri. Sono 355 le segnalazioni di persone scomparse

Purtroppo sale a 153 il bilancio temporaneo dei morti in conseguenza della calca che si è generata nella notte a Itaewon, a Seul in Corea del Sud, in occasione di un evento per festeggiare Halloween. Secondo le Autorità locali le vittime di nazionalità straniera sarebbero 22.

Il governo sudcoreano ha deciso sette giorni di lutto nazionale. Il presidente coreano Yoon Suk-yeol ha affermato che questa tragedia “non avrebbe dovuto verificarsi”.

Secondo un ultimo aggiornamento i feriti sono 82. Le vittime, hanno spiegato le Autorità locali, sono 97 donne e 54 uomini. Tra gli stranieri rimasti uccisi ci sono persone provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia.

Sono 355 le segnalazioni di persone scomparse dopo la calca che si è venuta a creare ieri in cui sono morte 153 persone. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Secondo le autorità molte delle vittime erano adolescenti e giovani intorno ai 20 anni.

Le cause che hanno generato la calca, di quella che è stata la prima festa celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia, sono ancora sconosciute. Solo nel quartiere Itaewon, spiegano le Autorità, c’erano 100.000 persone, molte in maschera, per festeggiare Halloween.

Un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che la folla si sarebbe accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton in quanto era stata avvistata una celebrità.

Ad un certo punto qualcosa è andato storto e si è scatenato il panico e l’inferno con centinaia di persone che sono rimaste schiacciate come è possibile vedere in diversi video che hanno fatto il giro dei social in tutto il mondo.

I vigili del fuoco hanno dapprima annunciato che decine erano stati colpiti da arresto cardiaco. Sul posto sono intervenute oltre 140 ambulanze, ma per tanti non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti più di 400 soccorritori, provenienti da tutto il Paese per curare i feriti. Il governo metropolitano di Seul nel frattempo emetteva messaggi di emergenza esortando le persone nella zona a tornare rapidamente a casa.

Le foto diffuse sui social sono drammatiche e mostrano centinaia di persone distese in strada, con i soccorritori che praticano massaggi cardiaci, mentre la polizia tiene lontana la folla in preda al panico con cordoni di sicurezza. Nelle foto anche molti corpi coperti da teli blu, quelli delle vittime.