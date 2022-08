Settimana Internazionale della Vela di Imperia, dal 3 all’11 Settembre

Al via la Settimana Internazionale della Vela di Imperia, che si svolgerà dall’3 all’11 Settembre, come tradizione, nelle acque davanti ad Imperia. Per l’edizione numero 23, il format delle ‘Vele’ si arricchisce grazie alla presenza dei Dragoni, che si sfideranno in acqua dal 3 al 5 e le Vele d’Epoca dall’8 all’11 settembre

Presentata questa mattina nelle sale del Comune di Imperia, l’imminente edizione delle ‘Vele’ alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, del presidente di Assonautica di Imperia Enrico Meini, del Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino e di Biagio Parlatore, Presidente dello Yacht Club Imperia.

“Con il supporto del Governo, Vele d’Epoca di Imperia diventa un evento di interesse nazionale con un rilievo internazionale. Grazie a investimenti significativi e alla collaborazione tra i diversi Enti, ci attendiamo un’ottima edizione, con già 45 barche iscritte, in una banchina accogliente ricca di occasioni, di divertimento e di curiosità per i visitatori. Sarà in qualche modo anche una grande prova generale per il 2023 quando le Vele d’Epoca coincideranno con il Centenario della Città di Imperia”. Così ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola nell’introdurre l’evento a stampa e ospiti.

Alla 23° Edizione dell’Evento parteciperanno 45 barche suddivise in sette Classi a seconda della data di costruzione che per il momento spazia dal 1909 al 1992. La più ‘anziana’ della flotta che – al momento – è Tuiga la magnifica ammiraglia dello Yacht Club de Monaco, uno degli splendidi 15 metri S.I. di William Fife, per arrivare a Dulcinea, un altro sloop in lamellare di mogano frutto della matita di Carlo Sciarrelli.

Alla Regata parteciperanno tra l’altro le due poderose ammiraglie Cambria (disegno Fife del 1928) e Naema (disegno Van Meere del 1938) entrambe misurano 40 metri, Rowdy il bellissimo progetto di Hereshoff del 1916, costruito come Classe One Design del NYYC, Manitou disegnata dal prestigioso studio americano Sparkman&Stephens nel 1938, appartenuta alla Coast Guard USA e utilizzata dal Presidente americano JF Kennedy tanto da essere conosciuta come “the floating White House”.

La regata è organizzata dal Comune di Imperia e Assonautica Imperia e che ci si avvale della collaborazione dello Yacht Club Imperia per la gestione a mare dell’evento.

Oltre al programma in mare che vedrà le barche impegnate in tre giorni di regate, ci sarà un ricco programma di eventi a terra, che avrà il suo culmine nello spettacolo “La Luna sulle Vele d’Epoca” del venerdì 9 Settembre alle 21.30 in Calata Anselmi, e nello spettacolo pirotecnico del sabato sera nel bacino portuale Borgo Marina.

Un fantastico Villaggio Regata accoglierà regatanti e visitatori dal 7 Settembre in Calata Anselmi.

I principali appuntamenti di Calata Anselmi saranno

Giovedì 8 Settembre – 17.30 Cerimonia di Apertura

Venerdì 9 Settembre – 21.30 “La Lune sulle Vele d’Epoca”

Sabato 10 Settembre – 22.30 Spettacolo di Fuochi Artificiali

Domenica 11 Settembre – 17.30 Premiazione e Cerimonia di Chiusura

Aggiornamenti live dal campo di regata sui canali social delle ‘Vele’.

Tutte le informazioni e i programmi sociali e a mare sul sito: veledepoca.com