Sestri Ponente, operaio 50enne vola giù da 3 metri. Non è grave

Incidente sul lavoro a Genova ieri in via Pionieri e Aviatori d’Italia, nel quartiere di Sestri Ponente.

Un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito cadendo da un ponteggio da un’altezza di circa tre metri.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 50enne e lo hanno quindi trasportato, con alcuni traumi alla testa riportati nella caduta, in ospedale al San Martino di Genova.

Per fortuna, l’operaio non risulta in condizioni critiche.