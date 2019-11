Sestri Levante ricorda Buby Senarega

L’Associazzione Amici di Villa Rovereto in memoria di Buby Senarega presenta la terza edizione del Concorso Nazionale di narrativa Le Fonti

Regolamento:

1) Si partecipa al concorso inviando un racconto inedito, in lingua italiana, in quattro copie di cui una sola firmata e contenente i dati anagrafici, numero di telefono ed eventuale e-mail dell’autore.

Si richiede anche un’ulteriore spedizione del racconto in formato rtf oppure word al seguente indirizzo di posta elettronica villarovereto@libero.it oppure su supporto informatico (CD).

2) Il racconto dovrà avere come tematica “Le Fonti” nelle sue varie (reali e metaforiche) forme espressive correlate e non dovrà superare il numero di 4.000 caratteri (spazi inclusi).

3) Il concorso è articolato in due sezioni:

Sezione A: Adulti

Sezione B: Ambito scolastico (classi o gruppi di alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado).

4) Per la partecipazione al concorso (solo per la sezione adulti) si richiede la quota di iscrizione di Euro 5,00 per spese di segreteria, in contanti oppure con bonifico all’Associazione Amici di Villa Rovereto mentre per la sezione ambito scolastico la partecipazione è gratuita.

5) La busta contenente l’opera dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Associazione Amici di Villa Rovereto

c/o Viviana Gori Villa Rovereto 27/A 16039 Sestri Levante (GE)

6) Si richiede di allegare un foglio firmato contenente il consenso al trattamento dei dati personali finalizzati al concorso in base al Decreto Legislativo 196/2003.

7) La giuria sarà composta da tre componenti:

Zolezzi Mirella, autrice

Visca Ornella, insegnante

Rossi Andrea, poeta

8) Verrà premiata, per la sezione adulti:

la prima opera classificata con un viaggio a tema

la seconda opera classificata con un weekend a tema

la terza opera classificata con un oggetto ricordo

9)Verranno premiate, per la sezione ambito scolastico:

le prime tre opere classificate con materiale didattico

A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un riconoscimento per la partecipazione.

La giuria potrà, a sua discrezione, attribuire premi o menzioni speciali per le opere più meritevoli.

9) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020.

La data della cerimonia di premiazione sarà opportunamente comunicata e pubblicizzata.

I vincitori saranno tempestivamente avvisati.

Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione.

I premi conferiti potranno essere ritirati personalmente o tramite delega.

10) La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Per informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico 3491754894.