Sestri Levante, Pistacchi e Conti: Parco Mandela e altre aree per cani da sistemare

“L’eliminazione dei pericoli per i cani e per gli animali in genere non può attendere. In queste prime settimane di giugno la situazione del Parco Mandela e di altre aree della città dedicate alle passeggiate per gli animali e alla sgambatura dei cani è andata progressivamente peggiorando.

I mancati sfalci hanno causato la crescita di erbe infestanti e in particolare delle pericolosissime spighe forasacchi che a volte vengono annusate e inalate dai cani provocando seri rischi per la loro salute, e addirittura la morte.

Analogamente, la situazione infrastrutturale ancor più nella stagione estiva, è deficitaria.

Nella recinzione dell’area di sgambatura si va ampliando un’apertura attraverso la quale gli animali possono fuggire e al momento sono state realizzate provvisorie e poco efficaci barriere di fortuna. Senza dimenticare che alcuni cittadini si stanno attrezzando per allestire una copertura che ripari gli animali dal sole, perché allo stato manca nel parco. Analoghe problematiche vengono riscontrate in altre aree verdi della città.

Alla luce di queste segnalazioni che ci arrivano dai cittadini di Sestri Levante, abbiamo inoltrato al sindaco Francesco Solinas, in attesa di conoscere a chi sarà assegnata l’importante delega agli animali, un’interpellanza per segnalare queste problematiche.

Lo spirito di questa segnalazione è assolutamente costruttivo.

Come abbiamo promesso al sindaco e ai cittadini di Sestri Levante, ci faremo interpreti delle problematiche rilevate per far sì che la voce del territorio arrivi all’amministrazione. Comprendendo le tante attività che la transizione può comportare, portiamo a conoscenza del sindaco e della sua giunta anche diversi aspetti dell’ordinaria amministrazione che purtroppo non possono attendere.

I padroni di animali avevano sempre avuto come punto di riferimento una persona delegata a gestire i problemi correnti del parco Mandela. Invitiamo pertanto l’amministrazione a provvedere a individuare chi possa svolgere questo importante compito di raccordo e soprattutto a intervenire per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e dei cittadini”.

Lo hanno dichiarato oggi i capigruppo comunali di Sestri Levante Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia).