Sestri Levante, l’attacco corsaro è sempre più Forte

Importante conferma di mercato: Riccardo Forte si lega al Sestri Levante per un’altra stagione.

Nativo di Trieste, il 23enne attaccante corsaro, ha fatto tutta la trafila con il Milan fino all’esordio con la prima squadra il 7 dicembre del 2017 nell’incontro di Europa League perso 2 a 0 a Rijeka in Croazia.

In seguito, è stato girato in prestito in Serie C a Pistoiese, Piacenza, Lecco e Cavese. Due anni fa in Serie D con il Casale ha siglato 15 gol in 32 partite mentre nel campionato appena concluso ha iniziato il campionato nel Legnano giocando 8 volte e segnando 2 gol. Nel mercato di riparazione passa al Sestri Levante dove gioca 26 gare (21 in campionato e 5 della poule scudetto) e mette a segno 6 reti.