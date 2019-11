Sestri levante, installata una nuova postazione meteo

Una nuova postazione meteorologica è stata installata sulla copertura della sede di via Salvi a Sestri levante. Questa postazione meteo, istallata dal Comune, è costituita da un sensore termometrico, igrometrico e anemometrico associata ai dati ottenuti dal pluviometro installato a Villa Tassani.

La nuova postazione fornisce i dati anemometrici e termo igrometrici che sono inoltre una integrazione della rete regionale di monitoraggio meteorologico. Con la stazione meteo si possono dare informazioni in tempo reale a tutte le Amministrazioni Comunali del territorio, in un sistema di scambio dati che coinvolge tutto il territorio regionale grazie alla presenza di diversi impianti di monitoraggio meteorologico, che forniscono le condizioni climatiche, di precipitazione in tempi reali su tutta la Regione.

Il Comune di Sestri Levante è considerato una zona a grande rischio per gli incendi boschivi perciò si potrà conoscere la consistenza delle piogge nell’entroterra grazie ai pluviometri di Castiglione Chiavarese e a Villa Tassani, che consentono di fare una previsione dell’innalzamento del livello del torrente Petronio in zona foce e intervenire, se necessario, con la chiusura precauzionale di alcune strade o delle scuole.

Si ricorda inoltre che il sistema di monitoraggio della foce del Petronio in caso di rialzo repentino del livello dell’alveo, oltre ad avvisare i responsabili competenti per la azioni su viabilità, permette di attivare una sirena in grado di allertare la popolazione in modo che si allontani dalla zona e salga ai piani superiori delle case. ABov