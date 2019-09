Sestri levante: dopo 50 anni torna Mistero buffo di Dario Fo

Il 1°ottobre 2019 va in scena Mistero Buffo, di Dario Fo, sul palco del Cinema Teatro Ariston a Sestri Levante, interpretato dal celebre attore Mario Pirovano. Valentina Ghio, sindaca di Sestri levante assieme l’Amministrazione Comunale, in occasione dei 50 anni di Mistero Buffo, hanno intitolato, una targa commemorativa, a Dario Fo e Franca Rame per la Sala principale del Cinema Teatro Ariston.

Martedì primo ottobre, alle ore 17 presso Sala Bo di Palazzo Fascie, si terrà una conferenza sull’evento con testimonianze dell’epoca, interventi sul teatro di Dario Fo e la partecipazione di Mattea Fo, nipote degli artisti.Cinquant’anni fa l 1° ottobre del 1969, presso il Cinema Teatro Ariston di Sestri Levante, Dario Fo con la moglie Franca Rame, portò per la prima volta in scena, con successo il Mistero Buffo.

«Aver avuto a Sestri Levante la prima della rappresentazione di due artisti unici come Dario Fo e Franca Rame, che hanno dato un grande contributo alla cultura italiana con la loro fusione artistica e politica – osserva la Sindaca Ghio – non può essere che motivo di orgoglio per la nostra città. Questo anniversario ci porta a riflettere sulla naturale vocazione della nostra città ad essere meta prescelta di artisti e poeti e al suo mostrarsi spesso musa ispiratrice di creatività e pensiero.

Ne deriva un arricchimento culturale di Sestri Levante, valore che considero potenziale strumento di sviluppo di produzioni culturali, di coesione sociale e promozione di un turismo curioso e attento alle iniziative artistiche e culturali della nostra città. L’idea di intitolare la sala principale del Cinema Ariston a Dario Fo e Franca Rame, vuole proprio sottolineare il grande valore aggiunto che la loro presenza a Sestri Levante ha portato nella vita culturale del territorio».

Mistero Buffo è un insieme di racconti orali, leggende e documenti tratti dal teatro popolare di varie regioni italiane che Dario Fo e Franca Rame hanno raccolto, ricostruito e messo insieme in questo spettacolo.

«Questa celebrazione per i 50 anni dalla prima di Mistero Buffo, che consacrò e accompagno il “giullare e pittore” Dario Fo, nel 1997 fino al Premio Nobel per la letteratura, ci onora e ci lusinga e consacra, ancora una volta, la nostra città come meta di grandi artisti. ̶ Conclude Maria Elisa Bixio, assessore alla Cultura. ̶ Da sempre Sestri Levante ha ispirato e affascinato numerosi e illustri ospiti che hanno lasciato testimonianza di affetto attraverso opere e rappresentazioni.

La nostra volontà nel posare una targa commemorativa dedicata a Dario Fo e Franca Rame nel teatro che nel1’ottobre 1969 li vide protagonisti, è quella di ricordare quel momento in cui si scrisse una pagina importante di storia della cultura e del teatro ma anche per lasciare un impronta che vuol essere un esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni.»

Lo spettacolo è a cura della Compagnia Teatrale Fo Rame – C.T.F.R. e distribuito da Corvino Produzioni in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante. Acquisto biglietti e informazioni sullo spettacolo: Cinema Teatro Ariston di Sestri Levante, via Eraldo Fico 12 – tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle 17.

ABov.