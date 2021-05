Senegalese rapina coppia all’Expò e li minaccia con una bottiglia

E’ successo questa notte nell’area dell’Expò

Un senegalese 21enne è stato arrestato dalla Polizia per rapina. Questa notte, intorno alle 2, le volanti sono intervenute in piazza Caricamento in quanto una coppia era appena stata rapinata e stava inseguendo l’aggressore.

All’arrivo della volante i tre stavano litigando e il 21enne aveva una ferita sanguinante alla testa.

Le due vittime hanno raccontato agli agenti che poco prima il ragazzo si era avvicinato e, con fare minaccioso, aveva cominciato a molestarli cercando lo scontro fisico.

I due avevano cercato di allontanarsi, ma il giovane brandendo una bottiglia, aveva preso per il collo la donna e infilato la mano nella tasca della sua giacca impossessandosi del loro smatphone e di 70 euro.

Il fidanzato era riuscito a liberare la compagna spintonando l’aggressore e facendolo cadere a terra.

A seguito della caduta, la bottiglia si era rotta e il giovane aveva usato un coccio per minacciare la coppia e guadagnarsi la fuga.

Effettuata una perquisizione personale, nelle tasche del ladro è stato rinvenuto il telefono della coppia, da subito riconducibile a loro dalla foto nel salvaschermo, e il denaro dentro la cover. Nel suo borsello, inoltre, aveva 1200 euro.

Il giovane è stato prima condotto in ospedale dove è stato dimesso con 10 giorni di prognosi e 8 punti di sutura alla testa ed è associato alle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.