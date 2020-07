Segni di ripartenza con, Sanremofamusica

I commercianti di Piazza Colombo, Piazza Bresca-Obelisco e Porto Vecchio, insieme al Comune di Sanremo ripartiranno con la musica dal 14 luglio e sino a fine agosto

La prima location che farà musica sarà il porto Vecchio il 14 luglio con il gruppo di Ceriana BERBEN BAND, per continuare ogni martedì e venerdì sul Porto Vecchio ed il mercoledì ed il Venerdì in Piazza Bresca e Piazza Colombo.

Moltissimi i generi musicali che saranno affrontati in queste calde settimane estive: dal pop al jazz, dal cantautorato alle tribut band.

PORTO VECCHIO

14 luglio BERBEN BAND

17 luglio INNUENDO (Queen tribute band)

21 luglio JOKERS BLUES BAND

24 luglio MAURO VERO & DOC -G

28 luglio THE FIORISTI

31 luglio FRANZISKANI

4 agosto ELECTRO ACOUSTIC TRIO

7 agosto PAN E PUMATA

11 agosto NUOVI SOLIDI (Battisti tribute band)

14 agosto VEDO NERO (Zucchero Tribute Band)

18 agosto THE CU3E

21 agosto MARISA FAGNANI E SILVANO MANCO

PIAZZA BRESCA

15 luglio MARISA FAGNANI E GIANNI MARTINI

17 luglio DJ SET BY QLTURA

22 luglio LINDA BLUMEN

24 luglio UM A ZERO

29 luglio FLEE

31 luglio DUO ONDA

5 agosto MAURO VERO ONE MAN SHOW

7 agosto DJ SET BY QLTURA

12 agosto MARISA FAGNANI E SILVANO MANCO

19 agosto CHARLOT TRIO

21 agosto MH BAND

25 agosto DJ SET BY QLTURA

PIAZZA COLOMBO

24 luglio NUOVI SOLIDI (Battisti tribute band)

29 luglio PAN E PUMATA

31 luglio D-SPARSI

5 agosto THE FIORISTI

7 agosto FLED

12 agosto INNUENDO (Queen tibute band)

14 agosto BERBEN BAND

19 agosto MAURO VERO ONE MAN SHOW

21 agosto DJ SET BY QLTURA