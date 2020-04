Seduta solenne celebrazioni 25 aprile in streaming, presidente Piana ricorda anche Gamalero

Questa mattina si è svolta, in videoconferenza, la seduta solenne dell’Assemblea legislativa della Liguria per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione nazionale.

Il presidente Alessandro Piana (Lega) ha salutato i colleghi consiglieri e assessori, subito dopo ha preso la parola Nicola Labanca, professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università degli studi di Siena, che ha tenuto l’orazione ufficiale.

Al termine della seduta il presidente ha ricordato anche Gustavo Gamalero, l’ex consigliere regionale mancato nei giorni scorsi, sottolineandone «la vita dedicata alla cultura, alla politica e all’attività forense».

Piana ha ricordato anche l’impegno di Gamalero, in qualità di presidente della Fondazione Colombo, per ottenere la designazione a livello internazionale di Genova quale sede per le celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell’America, «vero punto di svolta nella vita culturale genovese».

Al termine dell’intervento è stato osservato un minuto di silenzio.

Ecco l’intervento del presidente Piana.

«Fin dai primi giorni di questa crisi sanitaria abbiamo quanto mai bisogno di comunità, abbiamo bisogno di sentirci uniti per sentirci più forti e spontaneamente abbiamo fatto ricorso ai simboli della nostra nazione.

Abbiamo trovato lì la nostra più profonda identità, ci siamo riconosciuti popolo idealmente unito nella volontà di far fronte all’emergenza. Ed è già accaduto, in un contesto ancora più drammatico, che ci riconoscessimo popolo deciso a lottare per la propria autodeterminazione.

Oggi celebriamo, infatti, il 75° anniversario della vittoria di quella lotta.

Anche il 25 aprile è, dunque, un simbolo a cui ricorrere per sentirci uniti oggi, che la pandemia minaccia la salute di tutti, e domani, quando sarà il momento di trovare lo slancio per la ripartenza.

Questa celebrazione del 25 aprile, così diversa nelle sue modalità, che non ci consentono di cogliere nello sguardo dell’altro le stesse nostre emozioni, vuole essere comunque testimonianza della fedeltà delle istituzioni ai valori della nostra Costituzione».