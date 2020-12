“Seconda Stella a destra” si respira un’atmosfera natalizia

Al Nido d’Infanzia Comunale di Borghetto Santo Spirito la magica atmosfera del Natale

Al Nido d’Infanzia Comunale di Borghetto Santo Spirito F.lli Rosselli – “Seconda Stella a destra” si respira una serena e magica atmosfera natalizia. Durante il periodo che precede la chiusura, l’Equipe, coordinata dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, con un magico coinvolgimento, ha offerto momenti speciali ai bambini del nido, vissuti da questi ultimi con attiva e stupita partecipazione.

Proponendo laboratori a tema natalizio, unendo attività grafico – pittoriche e di coordinazione oculo–manuale, con l’ausilio di elementi naturali (pigne, rametti), giochi di luce e stoffe, i bambini hanno sperimentato e costruito oggetti da regalare alle proprie famiglie.

Queste ultime sono state particolarmente coinvolte dalle Educatrici nei racconti delle esperienze emozionali vissute di ciascun bambino, dando così l’avvio al nuovo progetto sperimentale: “Gli sguardi del bambino per raccontare il Nido” che accompagnerà il servizio per tutto il 2021.

Inoltre, per arricchire la magia del Natale l’Equipe educativa ha dato inizio al progetto “Leggere a distanza… si può” in collaborazione, come da diversi anni avviene, con la nostra Biblioteca comunale. I bambini più grandi del Nido e le Educatrici hanno partecipato ad una lettura animata ed interattiva a distanza, a tema Natalizio, realizzata da Simona, la Bibliotecaria. In un’ambientazione ricca di decorazioni e luci natalizie i bambini, seduti su un gran tappeto, sono rimasti incantati nel vedere ed ascoltare il racconto della storia di Babbo Natale. A fine lettura, con gran stupore, i bambini hanno scoperto che Babbo Natale passando dal nido aveva lasciato, nelle calze appese alle finestre, alcuni libretti da sfogliare, conoscere ed assaporare.

L’Amministrazione comunale e l’Equipe del Nido augura a tutti i bimbi e alle loro Famiglie un sereno Natale!

Il Sindaco Giancarlo Canepa