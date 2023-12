Scuola, 952mila Euro per borse di studio studenti delle superiori liguri

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha completato la procedura di erogazione a Regione Liguria delle borse di studio destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori (secondarie di secondo grado) relative all’anno scolastico 2022/2023.

L’importo complessivo è di 952mila euro ed è destinato a 3.270 studenti liguri, che possono riscuotere un voucher di 291 Euro ciascuno.

“L’importo erogato dal Ministero, che ringrazio, è superiore di circa 40mila euro rispetto all’anno scolastico 2021/22 – ricorda l’Assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro.

“L’adesione al bando regionale gestito da Aliseo è stata buona, in linea con le aspettative: gli oltre 3mila ragazzi aventi diritto al contributo possono ritirarlo in tutti gli uffici postali del territorio nazionale. Il Ministero e la Regione continuano a lavorare efficacemente, fianco a fianco, per la promozione del diritto allo studio e il contrasto della dispersione scolastica”.

Le famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari possono ritirare il proprio contributo economico presso gli uffici postali senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”, ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità.

