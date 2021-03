Scopri una Liguria autentica, fra mercanti e antichi sapori, venerdì 26 Marzo ore 11,30

Liguria, terra stretta fra mare e monti, vanta una storia di mercanti, antica repubblica marinara, luogo di tradizioni e cultura, dal ricco panorama enogastronomico

Scopri una regione autentica che oltre a 32 bandiere blu e un mare cristallino, offre esperienze genuine e autentiche.Passeggia fra i vigneti delle cinque terre e gusta il vino raccontato dal vignaiolo. Ascolta la storia dei pescatori liguri su un gozzo. Innamorati di Portofino con un trekking panoramico.E rilassati fra gli ulivi del ponente ligure.

Durante l’incontro avrai l’occasione di conoscere luoghi e curiosità di una regione che saprà sorprenderti.

Ti racconteremo come proporre una Liguria originale per i tuoi gruppi oppure per gli individuali VIP che non puoi deludere.

Parteciperanno all’incontro un vero artigiano del pesto genovese, ideatore del Campionato Mondiale del Pesto, e altri ospiti che ti lasceranno senza parole.

Due anticipazioni: tutti i partecipanti riceveranno in omaggio i segreti del pesto di Roberto Panizza e un comico di Zelig che ti strapperà una fragorosa risata!

Lasciati incantare e scopri una nuova opportunità per i tuoi viaggiatori.Sappiamo tutti che più si conosce una destinazione più è semplice venderla. Approfitta di questa occasione!

Tour Liguria è il brand specializzato in incoming Liguria per gruppi.

Da anni accogliamo gruppi da altre regioni italiane e da tutto il mondo: itinerari tematici, programmi studiati ad hoc secondo le diverse esigenze e tante esperienze per arricchire ogni viaggio e renderlo unico.