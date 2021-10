Sciopero in porto a Pra’, caos ponente Genova e in A10

Disagi per il traffico nel ponente genovese

Quella di oggi è una nuova giornata di caos e disagi per gli automobilisti genovesi.

In seguito allo sciopero a singhiozzo del personale del terminal Psa di Genova Pra’, si sono formate lunghe code di tir all’ingresso del terminal. Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino nel ponente genovese e sulla A10 tra Arenzano e Pra’ e rallentamenti in ingresso al casello di Genova Pra’.

Come se non bastasse la presenza dei cantieri autostradali aumentano le problematiche. Si registrano disagi in A7 in direzione Milano, in A12 verso Livorno e in A26 Qui la situazione aggiornata del traffico.

Sulla A10 all’altezza di Genova Pra’ coda in uscita dal casello in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Coda da Genova Arenzano a Genova Pra’ verso Genova e coda da Genova Aeroporto a Genova Pra’ in direzione Ventimiglia.

In direzione Ventimiglia coda di 3 km tra Varazze e Albisola per lavori e traffico rallentato tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

La situazione in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time