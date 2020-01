Scherma, ottima Margherita Baratta negli Under 20 ad Udine

Buona prestazione per Margherita Baratta (Genovascherma) nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile Under 20 che si è disputata lo scorso fine settimana a Udine.

Margherita, dopo aver concluso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, ha superato nell’ordine la danese Stiller per 15-10 e l’azzurra Grasso per 15-12 prima di essere sconfitta nei sedicesimi di finale dalla polacca Janelli col punteggio di 9-15. Ventiquattresimo posto per lei nella classifica finale, un brillante risultato considerando che è una Under 17 ed esordiente in una prova mondiale nella categoria superiore.

Nella stessa gara da segnalare anche il piazzamento di Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio), cinquantasettesima.