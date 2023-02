Scherma Liguria, Carola Maccagno convocata per i Campionati Europei Under 20 in Estonia

La spadista di Finale Ligure Carola Maccagno, in forza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, è stata chiamata a far parte della rappresentativa italiana ai Campionati Europei Cadetti e Giovani che si disputeranno a Tallinn (Estonia) dal 21 al 28 febbraio.

Carola Maccagno salirà in pedana domenica 26 febbraio per la prova individuale della categoria Giovani (Under 20) e martedì 28 febbraio per la prova a squadre.

Due altre atlete liguri sono state convocate come riserve in Italia: Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella sciabola Cadetti (Under 17) e Anita Corradino nella spada Giovani.

Inoltre il Maestro Paolo Zanobini (Cesare Pompilio) farà parte dello staff tecnico di spada all’interno della delegazione azzurra.