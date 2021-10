Sbarra a Genova: quota 102 inaccettabile, ma prematuro parlare di sciopero generale

“Quota 102 ci appare una misura sbagliata perché rappresenta una sorta di tampone che ci accompagna verso la piena normalità della Legge Fornero e tutto ciò per noi è inaccettabile”.

Lo ha affermato stamane a Genova, a margine di un convegno, il segretario generale del sindacato Cisl Luigi Sbarra alla vigilia di un vertice con i segretari della Cgil e della Uil convocato per domani a Roma.

“A seguito delle valutazioni che faremo in queste ore sui contenuti della Legge di Stabilità, decideremo unitariamente il da farsi – ha ribadito Sbarra – domani ci sarà un confronto tra Cgil, Cisl e Uil per decidere quali iniziative di lotta mettere in campo in modo articolato a sostegno delle nostre proposte e rivendicazioni.

Penso che sia prematuro parlare di sciopero generale. Evitiamo fughe in avanti, che rischiano di alterare e inquinare il clima unitario.

Tante categorie si stanno organizzando per dare un segnale forte al Governo Draghi. Dobbiamo ragionare unitariamente su come articoliamo delle mobilitazioni che durino nelle settimane per generare una pressione sociale sul Parlamento in vista della conversone in legge della Manovra”.